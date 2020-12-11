В Сети не перестают обсуждать новый состав популярной женской группы "ВИА Гра", неизменным продюсером которой является Константин Меладзе
Как передает Politeka.net, продюсер опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото с красотками, удивив подписью.
Так, на снимке предстали 24-летняя Ульяна Синецкая (рыженькая), ее одногодка Ксения Попова (блондинка) и 19-летняя София Тарасова (брюнетка).
Девушки оголились в разумных пределах - так, чтобы зацепить публику своими соблазнительными силуэтами, но не перейти грань, и разлеглись на крышке багажника белого кабриолета.
Певицы приняли томные позы, будто изнемогая от удовольствия.
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"ВИА ГРА" @viagra_official: в XXI веке сексуальность не в фигуре, а в интеллекте", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, много комментариев оказались не в пользу артисток.
"Ахах, вот именно) интеллектом блещет автор песен, и этого достаточно))"
"Девушки красивые, но нет серьезности к работе"
"Оправдание новому составу «Виагры» максимально подходит👏хотя интеллект их мало кого интересует"
"Виагра не та уже, меня раздражает Попова, детский сад в голове, ни манер, ни голоса..."
"Да без голоса остались в группе"
"когда людям нечего ответить они пишут - завидуйте молча. А чему завидовать? У всех полуоткрытый рот, прищуренные глаза, и движения девушек танцующих приватный танец, да и еще, оголенные части тела. Вау..."
Ранее мы сообщали, блндинка из ВИА Гры, Ксения Попова, устроила пикантную фотосессию на бейсбольную тематику в розовом микро-комбинезоне. Девушка показала себя во всей красе.
Напомним, в новой "ВИА Гре" рассказали, что им нашептывает Вера Брежнева.
Как сообщала Politeka, новая "ВИА Гра" переборщила со страстью в маечках и шортиках, противоречивые кадры: "Меладзе пора завязать".
Также Politeka писала, что Потап избавился от одежды и впечатлил красотку из "ВИА Гры", Каменских пора ревновать: "Кайф, правда?"