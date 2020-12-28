Люди все равно не оценили

Девушки из обновленного состава ВИА Гры показали впечатляющие формы в черном и красном

Ксения Попова, Ульяна Синецкая и София Тарасова продолжают радовать поклонников страстными образами в стиле прошлых составов культовой женской группы. Их новые снимки появились на официальной странице ВИА Гры в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, на фото исполнительницы примерили на себя роковые образы в черно-красной гамме. Девушки позируют в кожаных штанах, латексных топах или просто кофтах с глубокими вырезами. На одном из фото Синецкая пафосно позирует в центре, Тарасова томно наклонилась к ней, а Попова изящно выгнулась вбок, продемонстрировав идеальную фигуру.

Впрочем, поклонники продолжают относиться к новому составу группы без особого восторга. В комментариях к фото можно встретить весьма противоречивые мнения.

«Брюнетка очень интересная, сексуальная, яркая! Кудряшка харизматичная и тоже красивая. А блондинка имеет какую-то особенную нежность и обаяние», «Самый лучший подарок от вас это ваше творчество, песни спасибо вам огромное», «Кудрявая уже совсем не нравится, столько надменности! Понты», «Боже, когда Ульяна уже оденется?», «Это не виа гра», «Мне этот состав вообще никак, предпоследний был супер», «Первая фотка словно сёстры, вторая новогодние феи, третья роковые красотки», - пишут люди.

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