Солистки нового состава культовой группы ВИА Гра покорили стильными образами для своего выступления

Не так давно Константин Меладзе решил «перезапустить» свой легендарный проект, взяв в группу новых вокалисток – к Ульяне Синецкой присоединились София Тарасова и Ксения Попова. В таком составе девушки уже успели выпустить первую песню и клип и теперь начинают выступать на разных шоу.

Кадр с одного из таких выступлений появился на официальной странице ВИА Гры в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото девушки позируют в своих сценических нарядах. Для этого выступления стилисты подобрали им соблазнительные черные платья немного разных фасонов. Их общей чертой стали соблазнительные корсеты с прозрачными вставками, которые придали образам девушек нотку пикантности.

Поклонники девушек не смогли пройти мимо такого кадра.

«Гораздо интереснее и динамичнее, чем сам клип», «Это выступление гораздо интереснее пересматривать, чем видеоклип на эту песню», «София шикарна в этом выступлении прям место Насти заняла Вы прекрасны», «Ульяна Синецкая – шикарная внешность и вокал!», - пишут люди.

Напомним, что премьерной песней обновленной группы стал трек «Рикошет». Впрочем, судя по постам в Инстаграм, старый репертуар группы девушки тоже будут петь.

Напомним, девчонки из новой ВИА Гры в тесных корсетах устроились на полу, соблазнив пикантными позами: «Красотки с дыньками».

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