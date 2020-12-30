Солистки нового состава культовой группы ВИА Гра приготовились праздновать Новый год в дерзких нарядах

Праздничное фото красоток появилось на официальной странице коллектива в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Судя по снимку, Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова уже готовы к встрече нового года. Так, на фото девушки позируют рядом с большой елкой. При этом у каждой из них свой образ.

Так, Синецкая позирует в коротком зеленом платье из материала, напоминающего подарочную упаковку. Попова сидит рядом в похожем сверкающем наряде красного цвета. А вот Тарасова в это время украшает елку в белом мини-платье, юбка которого настолько короткая, что частично оголяет даже ее ягодицы.

«2021 близко. Что будете загадывать?», - говорится в подписи к кадру.

Поклонники девушек тут же отреагировали на это фото.

«Если насчет ВИА, то соберите Первый Состав ВИА. Олдскул это заценит», «Ёлочка, звёздочка и снежинка», «Попасть на концерт Виагры когда-нибудь», «А где кураж?», «В белом вообще конфетка такая аппетитная», «Вот бы оказаться с ними», «Милашки, с наступающим!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что на новом фото девушки из ВИА Гры примерили на себя роковые образы в черно-красной гамме. Девушки позируют в кожаных штанах, латексных топах или просто кофтах с глубокими вырезами.

Напомним, молоденькие красотки из новой ВИА Гры в тесных нарядах раззадорили аппетит, кадры соблазна.

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