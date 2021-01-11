Известная певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новая солистка группы "ВИА Гра", показала себя у бассейна

На фото красотка позировала в розовом бикини на веревочках. Ксения рекламировала купальник, соблазнительно крутясь у бассейна перед камерой. Девушка смогла показать не только брендовую вещь, но и свою идеальную фигуру, а также пышный бюст, который прямо выпирал из лифа. Кадры получились очень увлекательными и светлыми, ведь Попова совсем не смущалась себя показать. Стоит отметить, что в таком ярком образе красотку не сразу узнать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь кадры были опубликованы в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комментариями:

"Моя любовь", "Прекрасная Ксения", "Невероятная кошечка", "Так к лицу солнце"," Ты в Кривой Рог не приезжаешь?", "Очень красивая, очень", "Ксюш, ты красавица", "Вау", "Супер", "Глаза горят от желания".

Мы писали, что украинская певица Ксения Попова, которая стала новой солисткой группы ВИА Гра, очаровала эффектным образом.

Девушка извивалась на полу, ее руки скользили по телу. В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Многие сравнили ее с легендарной актрисой Мэрилин Монро.

Напомним, молоденькая блондинка из "ВИА Гры" потянула за трусики купальника, завлекая видом

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