Известная певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новая солистка группы "ВИА Гра", показала себя у бассейна
На фото красотка позировала в розовом бикини на веревочках. Ксения рекламировала купальник, соблазнительно крутясь у бассейна перед камерой. Девушка смогла показать не только брендовую вещь, но и свою идеальную фигуру, а также пышный бюст, который прямо выпирал из лифа. Кадры получились очень увлекательными и светлыми, ведь Попова совсем не смущалась себя показать. Стоит отметить, что в таком ярком образе красотку не сразу узнать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь кадры были опубликованы в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комментариями:
"Моя любовь", "Прекрасная Ксения", "Невероятная кошечка", "Так к лицу солнце"," Ты в Кривой Рог не приезжаешь?", "Очень красивая, очень", "Ксюш, ты красавица", "Вау", "Супер", "Глаза горят от желания".
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Мы писали, что украинская певица Ксения Попова, которая стала новой солисткой группы ВИА Гра, очаровала эффектным образом.
Девушка извивалась на полу, ее руки скользили по телу. В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Многие сравнили ее с легендарной актрисой Мэрилин Монро.
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