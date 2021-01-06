Известная певица Ксения Попова, новая блондинка из "ВИА Гры" и звезда "Х-Фактора", показала, как релаксирует

На фото Ксения позировала в черном купальнике, стоя у на одной из улиц Дубая. Красотка дополнила образ бейсболкой, а в руках держала телефон. Звезда прикрыла глаза очками, так как на улице было яркое солнце. Попову снимали снизу, пока она рукой потянула за трусики купальника. На других фото Ксения позволила снять ее еще с нескольких ракурсов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.

"Солнце", - написала смайликов Попова под фотографиями.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая позитивный отклик Веры Брежневой, и написали несколько комментариев:

"Моя любовь", "Прекрасная Ксения", "Невероятная кошечка", "Так к лицу солнце"," Ты в Кривой Рог не приезжаешь?".

Сообщалось, что певица Ксения Попова из нового состава группы "ВИА Гра" крупным планом сверкнула красотой с пикантного ракурса.

На фото можно рассмотреть тонкий полосатый пиджак, который распахнулся на груди и сделал акцент на бюсте знаменитости.

Напомним, молоденькая блондинка из ВИА Гры раскинулась на кровати в кружевном белье

А еще Politeka сообщала, что молоденькие красотки из новой ВИА Гры в тесных нарядах раззадорили аппетит, кадры соблазна

Также Politeka писала, что девчонки из новой ВИА Гры в тесных корсетах устроились на полу, соблазнив пикантными позами



