Солистка нового состава культовой группы ВИА Гра Ксения Попова покорила соблазнительными снимками в постели

Новые фото юной красотки появились на официальной странице группы в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. На кадрах новоявленная «блондинка из ВИА Гры» предстает в расслабленном и немного томном образе.

Так, девушка позирует в постели в соблазнительном наряде. На ней черная майка с тонкими бретельками и кофта, которую Ксения приспустила с плеч, оголяя ключицы и руки. В довершении девушка примерила стильные очки, которые добавили ей некоей брутальности.

Попова расслабленно валяется на кровати, пристально глядя в камеру, будто дразня поклонников.

«Как прошли ваши выходные?», - говорится в подписи к снимкам.

Поклонники группы не могли не отреагировать на такие фото.

«Ксения напоминает актрису с фильма «соседка»», «Спокойно без фанатизма, а ваши?», «Такая хорошенькая», «Шикарные фотографии выходные отлично», «Еще не закончилась, а так шикарно», - пишут люди в комментариях.

Отметим, что Ксения родилась в Кривом Роге и с детства занималась музыкой. В 2017 году она принимала участие в национальном отборе к песенному конкурсу «Евровидение». В конце прошлого года девушка вместе с Ульяной Синецкой и Софией Тарасовой попала в новый состав группы ВИА Гра.

Напомним, красотки из новой ВИА Гры в корсетах повиляли бедрами перед постаревшим Меладзе: «Слова излишни».

Как сообщала Politeka, блондинка из новой "ВИА Гры" свела с ума раскованностью, сильно натянув трусики бикини: "Так к лицу солнце".

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