Красотки из новой ВИА Гры зажгли на сцене с любимцем публики Валерием Меладзе
Как передает Politeka.net, на официальной странице группы в Инстаграм появилось видео с концерта. Девушки исполняли старый хит группы «Три реки», который ВИА Гра пела совместно с Валерием Меладзе. На видео поседевший Меладзе повторил хит с новым составом популярного женского коллектива.
Стоит отметить, что девушки были одеты в весьма пикантные костюмы. Красоток одели в черные корсеты с прозрачными вставками. Блондинка была в штанах, София Тарасова в длинной юбке с разрезом, а Ульяна Синецкая – в экстремальном мини. Постаревший Меладзе выступал в сером костюме. Несмотря на возраст, певец не растерял свой шарм.
«Слова излишни. @meladzevalerian, спасибо вам, это было незабываемо», - подписали видео авторы аккаунта.
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В комментариях оставили несколько отзывов, как хороших, так и плохих.
«По моему мнению, от Виа Гры только название осталось, не имеют девушки той харизмы шарма!», «Шикарное выступление!», «Ностальджи», «Мне кажется надо новую совместную песню выпускать)», - пишут пользователи сети.
Как известно, состав новой ВИА Гры представили в конце 2020 года.
Напомним, что блондинка из новой "ВИА Гры" свела с ума раскованностью, сильно натянув трусики бикини: "Так к лицу солнце".
Как сообщала Politeka, подопечные Меладзе из новой "ВИА Гры" взбудоражили развязными танцами в прозрачных платьях: видео.
Также Politeka писала, что бесстыжая блондинка из ВИА Гры в соблазнительном мини покрутилась на вэб-камеру: "Ух ты, моделька!".