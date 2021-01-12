Популярна виконавиця Ксенія Попова, учасниця тріо "ВІА Гра" і зірка "Х-фактора", вразила бездоганною фігурою в одній сукні
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Відео виклик?"- коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Попова постає перед камерою в розкішній сукні з розрізами, демонструючи розкішну фігуру в ліжку з різних ракурсів і поз.
"Ух ти, моделька!", "це просто якась фантастика","бездоганна Краса", "неймовірний вид", "бомбезна Краса!", "я не можу тобою намилуватися, бомба", "розкішний вигляд", "здається, я в тебе закохався", - пишуть її шанувальники.
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Серед тих, хто прокоментував пост, виявилася й інша учасниця "ВІА Гри" Уляна Синецька. Вона відправила стікер у вигляді вогню.
Як ми писали до цього, співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" й нова солістка групи "ВІА Гра", показала себе біля басейну. На фото красуня позувала в рожевому бікіні на мотузочках.
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