Відома співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нова солістка групи "ВІА Гра", показала себе біля басейну

На фото красуня позувала в рожевому бікіні на мотузочках. Ксенія рекламувала купальник, спокусливо крутячись біля басейну перед камерою. Дівчина змогла показати не тільки брендову річ, але і свою ідеальну фігуру, а також пишний бюст, який прямо випирав з ліфа. Кадри вийшли дуже захоплюючими і світлими, адже Попова зовсім не ніяковіла себе показати. Варто відзначити, що в такому яскравому образі красуню не відразу впізнати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, адже кадри були опубліковані в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають коментарями:

"Моя любов", "прекрасна Ксенія", "неймовірна кішечка", "Так до лиця сонце", " ти в Кривий Ріг не приїжджаєш?", "Дуже красива, дуже"," Ксюш, ти красуня"," Вау"," Супер","очі горять від бажання".

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Дівчина звивалася на підлозі, її руки ковзали по тілу. У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Багато порівняли її з легендарною актрисою Мерилін Монро.

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