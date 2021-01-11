Відома співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нова солістка групи "ВІА Гра", показала себе біля басейну

На фото красуня позувала в рожевому бікіні на мотузочках. Ксенія рекламувала купальник, спокусливо крутячись біля басейну перед камерою. Дівчина змогла показати не тільки брендову річ, але і свою ідеальну фігуру, а також пишний бюст, який прямо випирав з ліфа. Кадри вийшли дуже захоплюючими і світлими, адже Попова зовсім не ніяковіла себе показати. Варто відзначити, що в такому яскравому образі красуню не відразу впізнати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, адже кадри були опубліковані в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають коментарями:

"Моя любов", "прекрасна Ксенія", "неймовірна кішечка", "Так до лиця сонце", " ти в Кривий Ріг не приїжджаєш?", "Дуже красива, дуже"," Ксюш, ти красуня"," Вау"," Супер","очі горять від бажання".

Ми писали, що українська співачка Ксенія Попова, яка стала новою солісткою групи ВІА Гра, зачарувала ефектним образом.

Дівчина звивалася на підлозі, її руки ковзали по тілу. У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Багато порівняли її з легендарною актрисою Мерилін Монро.

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