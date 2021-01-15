Нові учасниці популярного гурту "ВІА Гра" Уляна Синецька, Софія Тарасова та Ксенія Попова проводили робочий тиждень танцями у відвертих образах

На офіційній сторінці колективу в соцмережі "Instagram" з'явилося спільне відео дівчат, зняте під час виступу в Дубаї, передає Politeka.net (щоб подивитися повне відео, скрольте сторінку до кінця). Красуні з мікрофонами в руках станцювали на камеру на тлі фонтанів і висоток нічного міста.

Солістки оновленої "ВІА Гри" вбралися в розкішні сукні різного фасону, але зі схожою напівпрозорою тканиною в області живота. Так Уляна Синецька з'явилася в наряді з відкритим плечем і звисаючими рукавами, який переходить в короткі шорти. Софія Тарасова вибрала одяг з довгими рукавами, бездонним декольте і довгим розрізом майже до пояса. Ксенія Попова постала в костюмі зі "штанами" і повністю відкритими плечима, виглядає так, ніби наряд тримається на одному лише бюсті.

"П'ятниця, ось і ми", - йдеться в описі.

Користувачі мережі висловилися про розваги нових підопічних Костянтина Меладзе в коментарях під роликом:

"Успіхів вам"; " Де наша колишня ВІА гра, соковиті дівчата... а ці ну кісточки😍 😍 😍"; "красуні🤤❤️"; "Ксенія і Софія 😍❤️❤️".

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