Новые участницы популярной группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова проводили рабочую неделю танцами в откровенных образах

На официальной странице коллектива в соцсети "Инстаграм" появилось совместное видео девушек, снятое во время выступления в Дубае, передает Politeka.net (чтобы посмотреть полное видео, скрольте страницу до конца). Красотки с микрофонами в руках станцевали на камеру на фоне фонтанов и высоток ночного города.

Солистки обновленной "ВИА Гры" нарядились в роскошные платья разного фасона, но с похожей полупрозрачной тканью в области живота. Так Ульяна Синецкая появилась в наряде с открытым плечом и свисающими рукавами, который переходит в короткие шорты. София Тарасова выбрала одежду с длинными рукавами, бездонным декольте и длинным разрезом почти до пояса. Ксения Попова предстала в костюме со "штанами" и полностью открытыми плечами, выглядит так, будто наряд держится на одном лишь бюсте.

"Пятница, вот и мы", - идет речь в описании.

Пользователи сети высказались о развлечениях новых подопечных Константина Меладзе в комментариях под роликом:

"Успехов вам"; "Где наша прежняя виа гра, сочные девченки... а эти ну костяшки😍😍😍"; "Красотки🤤❤️"; "Ксения и София 😍❤️❤️".

Напомним, молоденькие красотки из новой ВИА Гры в тесных нарядах раззадорили аппетит, кадры соблазна.

Как сообщала Politeka, страстные красотки из новой ВИА Гры задали жару в прозрачных корсетах: "Шикарная внешность и...".

Также Politeka писала, что девчонки из новой ВИА Гры в тесных корсетах устроились на полу, соблазнив пикантными позами: «Красотки с дыньками».