Новые участницы популярной группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова проводили рабочую неделю танцами в откровенных образах
На официальной странице коллектива в соцсети "Инстаграм" появилось совместное видео девушек, снятое во время выступления в Дубае, передает Politeka.net (чтобы посмотреть полное видео, скрольте страницу до конца). Красотки с микрофонами в руках станцевали на камеру на фоне фонтанов и высоток ночного города.
Солистки обновленной "ВИА Гры" нарядились в роскошные платья разного фасона, но с похожей полупрозрачной тканью в области живота. Так Ульяна Синецкая появилась в наряде с открытым плечом и свисающими рукавами, который переходит в короткие шорты. София Тарасова выбрала одежду с длинными рукавами, бездонным декольте и длинным разрезом почти до пояса. Ксения Попова предстала в костюме со "штанами" и полностью открытыми плечами, выглядит так, будто наряд держится на одном лишь бюсте.
"Пятница, вот и мы", - идет речь в описании.
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Пользователи сети высказались о развлечениях новых подопечных Константина Меладзе в комментариях под роликом:
"Успехов вам"; "Где наша прежняя виа гра, сочные девченки... а эти ну костяшки😍😍😍"; "Красотки🤤❤️"; "Ксения и София 😍❤️❤️".
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