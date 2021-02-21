Экс-солистка "ВИА Гры", финалистка шоу «Танці з зірками» и участница нового сезона «Голосу країни» Надежда Мейхер рассказала о своей страсти

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, сделанное в автомобиле. Женщина сидела за рулем машины, демонстрируя свою невероятную улыбку.

«До начала всего, что сейчас происходит в мире - я лично ездила в Италию за тканями для своего собственного бренда. Мои Инстаграмцы знают, что я страсть, как люблю дальние поездки за рулём на своем автомобиле. А на чем вы больше предпочитаете преодолевать дальние расстояния?)», - подписала фото звезда.

В комментариях знойной красотке оставили массу приятных слов.

«Удачи вам во всем», «Обожаю ездить на машине», «Умничка-красавица!», «Какая красивая», «Стильная, яркая, эффектная, и главное с мощнейшей энергетикой, которую так и излучает Надя, молодец», «Девушка, с которой мужчине не нужна Виа Гра! Красавица!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Мейхер попала в команду Тины Кароль на шоу «Голос країни». Она впечатлила тренеров своим невероятным вокалом. Показательно, что, не успев закончить участие в одном шоу, Мейхер сразу же пошла пробовать свои силы в другом проекте.

Напомним, что звезда "Голосу країни" Мейхер игриво сверкнула прелестями в наряде с глубоким разрезом: "неподражаемая...".

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер нашла оправдание своему участию в "Голосі країни": "Я не собиралась оставаться, но...".

Также Politeka писала, что звезда "Голосу країни" Мейхер сверкнула ягодицами, кокетливо подняв ножку: "Прекрасна и точка".