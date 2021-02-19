Екс-солістка "ВІА Гри", фіналістка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер показала себе в спокусливій позі
Відомо, що зірка не тільки талановита артистка, але і дизайнер, передає Politeka.net. Красуня займається випуском власної лінії одягу, яку не втомлюється на собі демонструвати.
Цього разу Надя "пококетувала" в підписниками надівши чорну туніку. Довжина одягу була короткою, а виріз збоку додав образу особливої спокуси.
Чорна тканина обтягнула пишні груди, але найбільше привертала увагу поза Мейхер в настільки нескромному вбранні, хоча зверху на ній було накинуто картате пальто.
Зірка взула босоніжки на високих підборах і грайливо підняла ніжку в сітчастих колготках.
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В результаті оголилася її пружна сідниця. Надія широко посміхнулася, кілька пасом волосся впала їй на обличчя, словом: "Прекрасна і крапка".
Фото не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Надія Мейхер народилася 10 квітня 1982 року в Хмельницькій області.
У 2000 році майбутня артистка познайомилася з Валерієм і Костянтином Меладзе, і пройшла кастинг в групу "ВІА Гра".
Після цього популярність зірки не згасає.
А нещодавно Надія з'явилася на шоу "Голос країни", де виконала пісню "Mon mec a moi". Зірка залишилася в шоу в якості учасниці після наполегливих умовлянь з боку наставниці Тіни Кароль.
Нагадаємо, що фігуриста Надя Мейхер заворожила бездонним декольте і млосним виглядом в оксамиті: "на межі пристойності".
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