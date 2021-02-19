Екс-солістка "ВІА Гри", фіналістка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер показала себе в спокусливій позі

Відомо, що зірка не тільки талановита артистка, але і дизайнер, передає Politeka.net. Красуня займається випуском власної лінії одягу, яку не втомлюється на собі демонструвати.

Цього разу Надя "пококетувала" в підписниками надівши чорну туніку. Довжина одягу була короткою, а виріз збоку додав образу особливої спокуси.

Чорна тканина обтягнула пишні груди, але найбільше привертала увагу поза Мейхер в настільки нескромному вбранні, хоча зверху на ній було накинуто картате пальто.

Зірка взула босоніжки на високих підборах і грайливо підняла ніжку в сітчастих колготках.

В результаті оголилася її пружна сідниця. Надія широко посміхнулася, кілька пасом волосся впала їй на обличчя, словом: "Прекрасна і крапка".

Фото не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер народилася 10 квітня 1982 року в Хмельницькій області.

У 2000 році майбутня артистка познайомилася з Валерієм і Костянтином Меладзе, і пройшла кастинг в групу "ВІА Гра".

Після цього популярність зірки не згасає.

А нещодавно Надія з'явилася на шоу "Голос країни", де виконала пісню "Mon mec a moi". Зірка залишилася в шоу в якості учасниці після наполегливих умовлянь з боку наставниці Тіни Кароль.

Нагадаємо, що фігуриста Надя Мейхер заворожила бездонним декольте і млосним виглядом в оксамиті: "на межі пристойності".

Як повідомляла Politeka, Надія Мейхер в дірявих джинсах показала все, на що здатна: "чуттєво, круто...".

Також Politeka писала, що ефектна Мейхер показала справжній " вогонь "в червоному оксамиті:" Сила і глибина...".