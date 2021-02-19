Экс-солистка "ВИА Гры", финалистка шоу «Танці з зірками» Надежда Мейхер показала себя в соблазнительной позе

Известно, что звезда не только талантливая артистка, но и дизайнер, передает Politeka.net. Красотка занимается выпуском собственной линии одежды, которую не устает на себе демонстрировать.

В этот раз Надя "пококетничала" в подписчиками надев черную тунику. Длина одежды была короткой, а вырез сбоку прибавил образу особого соблазнения.

Черная ткань обтянула пышную грудь, но больше всего привлекала внимание поза Мейхер в столь нескромном одеянии, хотя сверху на ней было накинуто клетчатое пальто.

Звезда обула босоножки на высоких каблуках и игриво подняла ножку в сетчатых колготках.

В результате оголилась ее упругая ягодица. Надежда широко улыбнулась, несколько прядей волос упало ей на лицо, словом: "Прекрасна и точка".

Фото не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области.

В 2000 году будущая артистка познакомилась с Валерием и Константином Меладзе, и прошла кастинг в группу "ВИА Гра".

После этого популярность звезды не угасает.

А недавно Надежда появилась на шоу "Голос країни", где исполнила песню "Mon mec a moi". Звезда осталась в шоу в качестве участницы после настойчивых уговоров со стороны наставницы Тины Кароль.

Напомним, что фигуристая Надя Мейхер заворожила бездонным декольте и томным видом в бархате: "на грани приличия".

Как сообщала Politeka, Надежда Мейхер в дырявых джинсах показала все, на что способна: "Чувственно, круто...".

Также Politeka писала, что эффектная Мейхер показала настоящий "огонь" в красном бархате: "Сила и глубина...".