Відома українська співачка Надія Мейхер похвалилася фігуркою після прослуховувань в шоу "Голос країни"

Надія Мейхер після своєї появи на шоу "Голос країни" продовжила інтригувати публіку яскравими фотознімками і тепер в її Instagram Stories з'явилися кадри чергової фотосесії, пише Politeka.net.

Неповторна Надія Мейхер знову похвалилася своєю красивою фігуркою в наряді, який ідеально підкреслив всі її достоїнства і правильно розставив акценти на найапетитніших місцях. Як і завжди, співачка віддала перевагу довгому вбранню, що закриває ніжки, але це не завадило їй блиснути своїми соковитими стегнами перед фанатами.

Співачка показала два знімки, що стали частиною красивої фотосесії зірки біля вікна. Мейхер вибрала чорне плаття по фігурі, яке бездоганно сіло на пружних формах і показало їх привабливість. Сукня Мейхер доходила до середини ікри, але "небезпечний" розріз посередині дозволяв шанувальникам побачити трохи більше.

Верх наряду був виконаний у формі тугого корсета з красивим ліфом, по краю якого виднілися чорні мережива. Сукня акцентувала увагу на бездонному декольте зірки, де ледь могла сховатися пружні апетитні груди Мейхер. Соковитий образ доповнили красиві босоніжки з палітуркою на високій шпильці.

Спочатку Надія Мейхер позувала, присівши біля вікна і обхопивши ноги руками. Такий ракурс дозволяв розглянути декольте зірки і оцінити чуттєвий вираз її обличчя. На другому знімку Надя Мейхер стояла і, зарившись руками в своє темне волосся, картинно відсунула ніжку в сторону.

Нагадаємо, що Надія Мейхер нещодавно з'явилася на шоу "Голос країни", де виконала пісню "Mon mec a moi". Зірка залишилася в шоу в якості учасниці після наполегливих умовлянь з боку наставниці Тіни Кароль.

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