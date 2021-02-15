Известная украинская певица Надежда Мейхер разозлила украинцев своим выступлением на шоу "Голос країни"

Как пишет Politeka.net, во время четвертого эфира грандиозного шоу "Голос країни", видео которого появилось на YouTube, на этапе слепых прослушиваний на сцене появилась Надежда Мейхер. Но реакция поклонников оказалась непредсказуемой (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Надя Мейхер решила поучаствовать в шоу "Голос країни" в качестве звездного гостя, очень поразив своим появлением самих наставников проекта. Мейхер вышла на сцену, одарила всех незабываемой улыбкой и начала петь песню "Mon mec a moi".

На лицах тренеров "Голоса", которые не видели исполнительницу, читался искренний восторг от мощного голоса Мейхер, и все они, не выдержав, развернули свои кресла к Надежде.

Но ограничиться единичным выступлением на проекте Надежде Мейхер так и не удалось. Наставники спросили ее, будет ли певица участвовать в шоу дальше, но Надежда Мейхер не согласилась, поскольку пришла на эту сцену из интереса. Но Тина Кароль, которая больше всего была восхищена выступлением Мейхер, все-таки уговорила звезду на дальнейшее участие в "Голосе країни".

Несмотря на позитивные эмоции, которые испытали судьи шоу, телезрители восприняли дальнейшее участие Мейхер в команде Кароль неоднозначно. Под видео появились возмущенные комментарии о том, что певица заняла чье-то место и пела не вживую. Но нашлись и те, кто восхитился звездой.

"Показалось, что на видео наложили чистенькую запись живого пения...", "Что за бред? Почему в этом сезоне популярных исполнителей больше чем обычных людей? Или Наде Мейхер рекламы не хватает?", "2 раза видно, что даже слова забыла, а песня идет. Ну блин!!!! Ну почему вы из зрителей глупых делаете!!! Дайте шанс простым людям!!!", "Она ж под фанеру поет! Зачем она вообще пришла? Лишний раз пропиариться? ", "Надя крутая, молодец, что осталась в шоу!", "Не, тут надо набраться наглости и пойти участником, вместо какого то молодого перспективного дарования, коих у нас очень много... Стыдно должно быть....",- написали пользователи.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер в красном бархате взбудоражила чувственной позой: "невероятная страсть"

Как сообщала Politeka, Винник на "Голосі країни" смутил мужа Сумской неожиданным признанием: "Виталий, не ревнуй"

Также Politeka писала, что Кароль и Балану припомнили грешки на "Голосі країни", голубки попались на горячем: "Что все это значит?"