Экс-солистка группы ВИА-Гра Надежда Мейхер показала, как нужно ухаживать за собой

Очаровательная Надежда Мейхер завораживает своей красотой и цветущим видом. В своем Instagram Stories она раскрыла главный секрет красоты, с помощью которого ее кожа в 38 лет остается безупречной, пишет Politeka.net.

Многие поклонники Надежды Мейхер наверняка задавались вопросом, как 38-летней звезде удается выглядеть на все сто и не иметь ни одной заметной морщинки на лице.

Но Надежда Мейхер записала видео, которое посвятила своим подписчицам. На кадрах певицу не узнать, ведь она лежит на массажном столе без одежды, скрыв свое тело под полотенцем, а волосы - под розовой шапочкой, и отдавшись в заботливые руки мастера. При этом процедура, которую проходила певица в этот момент, была крайне необычной: вместо уколов красоты или других косметических коррекций Надежде делали массаж лица.

Это не помешало звезде провести короткий видео-обзор процедуры, который, по ее словам, является надежной альтернативой популярным среди звезд процедурам.

Пока Надежда Мейхер записывала видео, ее мастер уверенными, но осторожными движениями разминала кожу и мышцы на ее лице. Из-за массажных движений кожа растягивалась и поддавалась пальцам профессионала, но по лицу певицы было видно, что ей эта процедура доставляет удовольствие.

"Приветствую вас, мои подписчицы, и хочу сказать, что я наконец-то сегодня добралась до своей прекрасной Леночки Романовой, которая является основателем fitforface. Для всех желающих, кто хочет найти альтернативу всевозможным уколам красоты, это как раз массаж для лица по специальной методике, который разработала Леночка",- рассказала Мейхер своим поклонницам.

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