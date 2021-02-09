Надя Мейхер в знойном наряде кокетливо сверкнула ножками

Бывшая солистка "ВИА Гра", и финалистка шоу "Танці з зірками" Надя Мейхер предстала перед фанатами в удивительном чешуйчатом наряде. Как передает Politeka.net, в сторис на Инстаграм певица разместила фото, в шикарном платье.

В кадре знаменитость сидит на столе в черном, с металлическим отливом, чешуйчатом платье. Она положила ногу на ногу, показав поклонникам свои стройные ножки в изысканных босоножках. Лук Надя дополнила кожаными браслетами на обеих руках, а также нюдовый мейкап, который не отвлекает внимание от пристального взгляда глубоких глаз певицы.

Фанатам пришелся по душе сдержанный и в то же время знойный образ знаменитости, особенно зона декольте, гордость певицы, которую она при любом удобном случае демонстрирует.

Звезда "Танців з зірками"находится в комнате, где на заднем фоне размещено креативное "сердце" и текст, который начинается со слов "Свет твоей души…"

Видимо это стихи Надежды, которыми она оформила свою небольшую студию, где любит снимать дизайнерские наряды собственного производства.

Ранее в этом же наряде Надя размещала молитву Антуана Сент-Экзюпери, чем вызвала бурю эмоций у фанатов.

"Надя, вы прекрасны!", "Какая вы непревзойденная !", "Красотка!", "Спасибо большое за эти слова!", "Обожаю тебя!💕💕", - написали тогда фанаты.

Напомним, что фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер покружилась на камеру в тесной юбке с разрезом: "Сочная моя!".

Как сообщала Politeka экс-ВИА Гра Мейхер взбудоражила обольстительным образом с декольте: "Украинская Софи Лорен".

Также Politeka писала, что роскошная Мейхер ошеломила появлением рядом с похудевшим Горбуновым: "Вкусняшка моя".