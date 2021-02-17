Известная украинская певица Надежда Мейхер похвасталась фигуркой после прослушиваний в шоу "Голос країни"

Надежда Мейхер после своего появления на шоу "Голос країни" продолжила интриговать публику яркими фотоснимками и теперь в ее Instagram Stories появились кадры очередной фотосессии, пишет Politeka.net.

Неподражаемая Надежда Мейхер снова похвасталась своей красивой фигуркой в наряде, который идеально подчеркнул все ее достоинства и правильно расставил акценты на самых аппетитных местах. Как и всегда, певица предпочла длинный наряд, закрывающий ножки, но это не помешало ей сверкнуть своими сочными бедрами перед фанатами.

Певица показала два снимка, ставшие частью красивой фотосессии звезды у окна. Мейхер выбрала черное платье в обтяжку, которое безупречно село на упругих формах и показало их привлекательность. Платье Мейхер доходило до средины икры, но "опасный" разрез посредине позволял поклонникам увидеть немного больше.

Верх наряда был выполнен в форме тугого корсета с красивым лифом, по краю которого виднелись черные кружева. Платье акцентировало внимание на бездонном декольте звезды, где едва могла спрятаться упругая аппетитная грудь Мейхер. Сочный образ дополнили красивые босоножки с переплетом на высокой шпильке.

Сначала Надежда Мейхер позировала, присев у окна и обхватив ноги руками. Такой ракурс позволял рассмотреть декольте звезды и оценить чувственное выражение ее лица. На втором снимке Надя Мейхер стояла и, зарывшись руками в свои темные волосы, картинно отодвинула ножку в сторону.

Напомним, что Надежда Мейхер недавно появилась на шоу "Голос країни", где исполнила песню "Mon mec a moi". Звезда осталась в шоу в качестве участницы после настойчивых уговоров со стороны наставницы Тины Кароль.

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