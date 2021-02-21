Екс-солістка "ВІА Гри", учасниця шоу "Голос країни", Надія Мейхер, розповіла, навіщо прийшла на відомий проєкт
Артистка веде активне творче життя: виконує пісні, знімається у фільмах і серіалах, а торік навіть стала фіналісткою шоу «Танці з зірками», передає Politeka.net.
Днями зірка здивувала своєю появою ще в одному шоу - "Голос країни". На сліпих прослуховуваннях Надія виконала пісню "Mon mec a moi". Зірка залишилася в шоу в якості учасниці після наполегливих умовлянь з боку наставниці Тіни Кароль.
Глядачі були здивовані такою незвичайною "витівкою" виконавиці й зіркових тренерів. Деякі розкритикували їх, інші ж підтримали.
У своєму інтерв'ю "КП в Україні" Надія виправдалася перед незадоволеною публікою. Так, за словами зірки, вона пішла на вокальне телешоу, щоб поділитися з глядачем своєю творчістю і задовольнити професійні потреби.
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"Я із задоволенням прийняла запрошення виступити на сцені "Голосу країни". Я не збиралася залишатися, але мене вмовили тренери, і в першу чергу – Тіна Кароль. Я не змогла встояти", – розповіла Мейхер.
Варто відзначити, що зірка стала відома з 2000-х років, коли була солісткою в групі "ВІА Гра".
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