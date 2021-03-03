Экс-солистка "ВИА Гры", певица Надежда Мейхер, которая недавно засветилась на "Голос країни", сверкнула стройной ножкой

Известная красотка уже давно покорила своим талантом и красотой украинцев, передает Politeka.net. Звезда не только поет на сцене, но также выпускает собственную линию одежды.

Красотка постоянно демонстрирует на себе те или иные наряды.

В этот раз роскошная брюнетка предстала в длинном черном платье с разрезом. Последний был настолько неприличным, что можно было рассмотреть бедро Надежды.

Также наряд имел декольте, которые было поскромнее, чем разрез.

Красотка прикрыла глаза, показав темные тени на веках - богиня не иначе.

Волосы Мейхер развеивались на ветру, пооткрывав книжки, лежащие на полу.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь оно обнародовано в сторис, а и оставить сообщение в открытом доступе невозможно.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области.

В 2000 году будущая артистка познакомилась с Валерием и Константином Меладзе, и прошла кастинг в группу "ВИА Гра".

После этого популярность звезды не угасает.

А недавно Надежда появилась на шоу "Голос країни", где исполнила песню "Mon mec a moi". Звезда осталась в шоу в качестве участницы после настойчивых уговоров со стороны наставницы Тины Кароль.

Красотка на шоу решила поделиться своим творчеством, ведь она готовится к туру.

Напомним, Знойная экс-ВИА Гра Мейхер заворожила изгибами в черном кружеве: "Наслаждение".

Как сообщала Politeka, Спелая красавица Надя Мейхер из "Голос страны" потрясла новым видео, спев без фонограммы: "пронзает сердце".

Также Politeka писала, Звезда "Голоса страны" Мейхер рассказала о своей страсти, ободрив очаровательной улыбкой: "не нужна ВИА Гра...".