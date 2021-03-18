Українська модель плюс-сайз Міла Кузнєцова здивувала несподіваною компанією - харизма в квадраті

Як передає Politeka.net, щаслива володарка форм 15-го розміру зробила новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, поділившись фото з волохатим красенем.

Блондинка присіла навпочіпки поруч з величезною собакою породи "алабай". При цьому Міла, як завжди, не стала ховати розкішний бюст, дозволивши шанувальникам помилуватися своїми фантастичними "півкулями" в бездонному декольте.

Дівчина обійняла вірного друга за шию - з таким охоронцем пишногрудій Кузнєцовій не страшно з'являтися на публіці, ризикуючи нарватися на неадекватних залицяльників.

"Собаки, бережи їх Бог, вважають, що людина – істота слабка, беззахисна, потребує постійної любові і турботи. Лизнеш ненароком руку, потрешься волохатою мордою об ногу, і бідний господар знає: друг не покине його в біді", - модель зворушила підписом.

Користувачі кинулися з ентузіазмом обговорювати побачене в коментарях:

"Дуже везучий пес 🐕 🙌 "

"Згодна з твоїми словами 🔥 Просто красуня❤️"

"Красивий і люблячий ваш алабай😍"

"Боже такий великий 😍"

"У мене такий був в дитинстві я його носив на руках)) великий плюшевий ведмедик"

"У тебе чудова статура❤️"

"Ах який гарний"

"Надійний охоронець"

"Собака в шоці😮"

Раніше ми розповідали, Кузнєцова похвалилася портретом, на якому була зображена в образі Мони Лізи. Художник ідеально передав всю її природню "пишність".

"Ну посміхнися Мона Міла", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що українка з 15-м розміром переборщила з декольте в квітковій сукні:"тільки не стрибай".

Як повідомляла Politeka, українка з 15-м розміром у величезному декольте показала, чим нокаутує на боксерському рингу: "ти перемогла!".