Українська модель плюс-сайз Міла Кузнєцова здивувала несподіваною компанією - харизма в квадраті
Як передає Politeka.net, щаслива володарка форм 15-го розміру зробила новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, поділившись фото з волохатим красенем.
Блондинка присіла навпочіпки поруч з величезною собакою породи "алабай". При цьому Міла, як завжди, не стала ховати розкішний бюст, дозволивши шанувальникам помилуватися своїми фантастичними "півкулями" в бездонному декольте.
Дівчина обійняла вірного друга за шию - з таким охоронцем пишногрудій Кузнєцовій не страшно з'являтися на публіці, ризикуючи нарватися на неадекватних залицяльників.
"Собаки, бережи їх Бог, вважають, що людина – істота слабка, беззахисна, потребує постійної любові і турботи. Лизнеш ненароком руку, потрешься волохатою мордою об ногу, і бідний господар знає: друг не покине його в біді", - модель зворушила підписом.
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Користувачі кинулися з ентузіазмом обговорювати побачене в коментарях:
"Дуже везучий пес 🐕 🙌 "
"Згодна з твоїми словами 🔥 Просто красуня❤️"
"Красивий і люблячий ваш алабай😍"
"Боже такий великий 😍"
"У мене такий був в дитинстві я його носив на руках)) великий плюшевий ведмедик"
"У тебе чудова статура❤️"
"Ах який гарний"
"Надійний охоронець"
"Собака в шоці😮"
Раніше ми розповідали, Кузнєцова похвалилася портретом, на якому була зображена в образі Мони Лізи. Художник ідеально передав всю її природню "пишність".
"Ну посміхнися Мона Міла", - підписала фото зірка.
Нагадаємо, що українка з 15-м розміром переборщила з декольте в квітковій сукні:"тільки не стрибай".
Як повідомляла Politeka, українка з 15-м розміром у величезному декольте показала, чим нокаутує на боксерському рингу: "ти перемогла!".