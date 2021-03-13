Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером, восхитила смелым образом на прогулке по Киеву

На фото Мила показалась в черном платье с узорами, а образ дополнила стильными очками, ушками и маленьким поясом на талии. Девушка позировала на мосту, хвастаясь размером декольте, которое действительно впечатляет. Пышный бюст так и выпирал из такого наряда, добавляя жары кадру, хотя вокруг можно увидеть снег. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вчера была зима, а уже сегодня весна вовсю!!! Желаю много хороших и солнечных дней впереди! Улыбнись, ведь ты уникальный!!!", - написала Мила под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Люблю это", "Великолепная", "Ты как всегда заряжаешь меня позитивной энергией", "Красивая фигура", "мила ти очень классно выглядишь мне нравится", "Скорей бы лето и летний контент от очаровательной украиночки!", "Какая же богиня на фото, это нереально красиво, мне нравится", "С таким бюстом - всегда жара!".

Мы писали, что известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала, как любит расслабляться.

Мила отмечает, что плавание очень хорошо сказывается на самочувствии. настроении. а также помогает разгрузить спину, особенно девушкам с пышными формами.

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