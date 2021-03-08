Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя, удивив размерами

Мила в этот раз показалась в леопардовом бикини, которое почти не скрыло пышные формы красотки. девушка стояла на улице, демонстрируя огромный бюст, который прямо выпирал из купальника. Волосы Кузнецова собрала обручем, а образ дополнила пирсингом на животе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С женским днем", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"С 8 марта", "Милочка, какая сногсшибательная", "Какая страстная хулиганка", "Вот черт возьми, женщина", "Грудь вываливается", "С праздником, самая соблазнительная девушка", "Уау, ты добавляешь шарма бикини, очень люблю его", "Действительно, мой день сейчас очень счастлив !! Удивительно", "Самое горячее тело на планете", "Международный женский день здоровья".

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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав инстадиву комплиментами.

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