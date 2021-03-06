Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, устроила день танцев в новом образе
Известная модель с пышными формами и не думает сдерживаться, когда выходит на улицу. Мила с удовольствием подчеркивает необъятные формы всеми доступными способами и хвастается ими при любом моменте. Как и произошло в этот раз на небольшом ролике, представленном самой Милой в Инстаграм.
На своей странице Кузнецова опубликовала ролик, в котором кокетливо покрутила маску на пальцах за лямочки и приветливо при этом улыбалась. Однако, главная изюминка была в другом – в огромном декольте на светлой кофточке Милы.
В глубоком вырезе бюст 15-го размера показался еще больше, но девушка лишь посмеялась, пританцовывая на камеру и делая новый акцент на бюсте:
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«Весна пришла, коты орут😅 ставим❤ Всем отличного настроения 🌹🥀💐», - пишет мила в Сети.
Как и ожидалось, фанаты сразу ответили:
«Bella; очень красивая😍; безумная красота😍; Вау ну ты просто нереально шикарна 😍 видео супер 🔥; И тебе красотка хорошего настроения ❤️🔥 и хорошего вечера 😍; ты очень красивая просто секси; Мила как шальная императрица, а в руках что?; Ну ты как всегда великолепно выглядишь😍 и тебе хорошего настроения❤️; ты такая красивая 😍 очень нравишься мне❤️; Красивая🔥; Мила а ты как всегда шикарно выглядишь!».
Как можно понять, особо выдающаяся часть тела Милы и ее гордость - грудь 15 размера. Причем, это натуральная грудь, а не накачанная силиконом. Мила объясняет своим фанатам очень часто, как чувствовать себя комфортно в любой ситуации и не стесняться своего тела, вне зависимости от его размеров.
До этого красотка в пикантном виде гуляла среди травы. Кузнецова засмотрелась на листик и даже открыла рот от удивления. Кадр получился интересным и привлекательным.
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