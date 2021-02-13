Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя в свежем образе

На фото звезда позировала в платье с большим декольте и тоненькими полосочками, которые чуть-чуть скрыли бюст. Мила улыбалась, снимая себя довольно близко, позволив посмотреть на красоту максимально близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Самая идеальная работа. У вас", - сказала Мила звукорежиссеру, который повесил на бюст красотки петличку.

"Просто идеально. Ой. Я нечаянно сдвинула", - сказала после Кузнецова, отодвинув стул.

"Развлекаюсь как могу", - подытожила красотка в конце.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Вид невероятный", "Такая красивая, и ты выглядишь такой молодой здесь, очень красивая улыбка", "Хех,как неожиданно и приятно)", "Детка, я люблю тебя. Твоя уверенность превыше всего. Я хотел бы когда-нибудь встретиться с вами", "Очень крутая".

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На новом селфи звезда позировала в белой кофте с невероятным декольте и ярким макияжем с акцентом на губы. Волосы Мила оставила распущенными, а украшений решила не надевать.

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