Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя и обновку
На кадрах Кузнецова показалась в костюме с кружевным декольте. Мила оставила волосы распущенными, а верхнюю часть - халатик, распахнула, показывая пышный бюст. Модель красовалась перед камерой и хвасталась нарядом, который только купила. Девушка спросила мнение у фанатов, как он им. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброе утро мой Инстамир. Кто может как я? Проснулась, улыбнулась и уже красивая. Кстати, как вам мой новый костюмчик. По-моему - бомба-ракета", - сказала звезда в ролике, который опубликовала в сторис Инстаграм.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
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"Мила, у Вас Шикарная фигурка!!!", "Круто", "Классная, просто огонь", "Какие они большие и хорошие, я мог к ним прикоснуться бы", "А вырезы все смелее", "Пожалуй, это прекрасно".
Мы писали, что модель Мила Кузнецова однако продолжает радовать поклонников "летними" фото.
Так, известная модель запостила в своем аккаунте фото, на котором она позирует на скамейке с традиционно очень откровенным декольте в белой кофточке.
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А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста на беговой дорожке не удержала «близняшек» в декольте
Также Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером специально выпятила бюст, распахнув кофту