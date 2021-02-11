Известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала, куда отправилась

На фото Мила позировала в цветочном платье с большим декольте и без белья. Красотка снимала себя на телефон, показывая пышный бюст, от которого сложно оторвать взгляд. Кузнецова рассказала, что она уже отправилась радовать фанатов на одну из радиостанций Украины. Кадры получились интересными и даже немного пикантными, ведь красотка знает, чем привлекать внимание. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро. А где я с самого утра? На радиостанции. В 10.20 замечательное начало дня с радиостанцией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комментариями:

"Королева", "Ты такая милая", "Обе как всегда очень красивы. Ты красивая женщина", "Великолепная картина, потрясающий вид, ты номер один", "Просто пушечка", "Мне нравится, ты совершенна".

Сообщалось, модель Мила Кузнецова однако продолжает радовать поклонников "летними" фото.

Так, известная модель запостила в своем аккаунте фото, на котором она позирует на скамейке с традиционно очень откровенным декольте в белой кофточке. Девушка не сказала, когда и где было сделано фото, но судя по солнцу и зеленой траве вокруг - это точно не сегодняшние украинские реалии.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста на беговой дорожке не удержала «близняшек» в декольте

А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером специально выпятила бюст, распахнув кофту

Также Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером потрясла громадным бюстом у бассейна, "парализовав" гостей отеля



