Девушка любит без стеснения показывать то, чем наградила ее природа

Модель Мила Кузнецова, которая обладает рекордным для Украины натуральным бюстом, показала новое фото на радость фанатам

Как известно, украинская модель «плюс сайз» является успешным блогером в соцсети Инстаграм, где за ее жизнью следит 700 тысяч человек, передает Politeka.net

Девушка любит без стеснения показывать то, чем наградила ее природа - натуральной грудью 15-го размера. Красотка в прошлом году даже попала в Книгу рекордов Украины.

У Милы Кузнецовой очень насыщенная жизнь, ее приглашают на различные съемки и передачи и сегодняшний день не стал исключением.

Во время поездки ненакрашенная Мила расстегнула куртку и вывалила гигантское богатство на зависть женской аудитории и взбудоражив мужчин.

«Сегодня у меня необычный день) еду на очень прикольную и весёлую съёмку. День такой солнечный что хочется только улыбаться и кайфовать от каждого мгновенья 🥰», - не уточнив, куда именно направляется.

Комплименты не заставили себя долго ждать.

"Вы очень красивая, люблю вас", "Богиня", "Ваууу", - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что Кузнецова показала, как проводит вечер. Судя по всему, модель решила выбраться в какой-то бар. На фото она сидит на фоне кирпичной стены с бокалом в руках и наслаждается напитком.

Напомним, что украинка с 15-м размером устроила бесстыжие танцы, еле удержав бюст: "Просто объедение".

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером ослепила поджаренным бюстом в ниточках купальника: так и просятся на свободу.

Также Politeka писала, что украинка Мила Кузнецова еле "усмирила" свой 15-ый размер в маленьком лифчике: "Вау, как шикарно".