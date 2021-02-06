Модель Мила Кузнецова, которая обладает рекордным для Украины натуральным бюстом, показала новое фото на радость фанатам
Как известно, украинская модель «плюс сайз» является успешным блогером в соцсети Инстаграм, где за ее жизнью следит 700 тысяч человек, передает Politeka.net
Девушка любит без стеснения показывать то, чем наградила ее природа - натуральной грудью 15-го размера. Красотка в прошлом году даже попала в Книгу рекордов Украины.
У Милы Кузнецовой очень насыщенная жизнь, ее приглашают на различные съемки и передачи и сегодняшний день не стал исключением.
Во время поездки ненакрашенная Мила расстегнула куртку и вывалила гигантское богатство на зависть женской аудитории и взбудоражив мужчин.
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«Сегодня у меня необычный день) еду на очень прикольную и весёлую съёмку. День такой солнечный что хочется только улыбаться и кайфовать от каждого мгновенья 🥰», - не уточнив, куда именно направляется.
Комплименты не заставили себя долго ждать.
"Вы очень красивая, люблю вас", "Богиня", "Ваууу", - пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что Кузнецова показала, как проводит вечер. Судя по всему, модель решила выбраться в какой-то бар. На фото она сидит на фоне кирпичной стены с бокалом в руках и наслаждается напитком.
Напомним, что украинка с 15-м размером устроила бесстыжие танцы, еле удержав бюст: "Просто объедение".
Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером ослепила поджаренным бюстом в ниточках купальника: так и просятся на свободу.
Также Politeka писала, что украинка Мила Кузнецова еле "усмирила" свой 15-ый размер в маленьком лифчике: "Вау, как шикарно".