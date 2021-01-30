Украинская модель Мила Кузнецова, являющаяся обладательницей 15-го размера бюста, соблазнила формами
Красотка любит демонстрировать свои "богатства" в самых откровенных нарядах, передает Politeka.net.
В этот раз модель опубликовала кадры, находясь на отдыхе.
Украинская знаменитость дала полюбоваться своим размером в купальнике. Модель выставила бюст надев розовый лифчик с бретельками, обтянувшими ее грудь.
Тонкие лямки натянулись на шее под тяжестью бюста.
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Примечательно, что красотка была в маечке с глубоким декольте, из которой и выставились пышные формы. Последние приковывали к себе взгляд.
Модель сделала макияж с акцентом на глаза и поглядывая то в камеру, то в сторону, пожелала поклонникам доброго утра, просто: "Вау, как шикарно".
Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности. Вероятно, звезду осыпали комплиментами в личной переписке.
Ранее мы писали, что Мила Кузнецова прославилась на всю Украину, после того, как выяснилось, что обхват ее бюста составляет 115 сантиметров.
Далее последовало участие в украинском проекте «Модель XL».
Мила призналась, что благодаря шоу она смогла преодолеть барьеры внутри себя и почувствовала себя красивой. Мила сумела доказать, что с нестандартной фигурой можно стать моделью.
Позже Кузнецова представляла Украину на конкурсе «Miss Universe Plus Size 2019», который проходил несколько дней и дал возможность продемонстрировать свои таланты.
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