Известная модель Мила Кузнецова, обладательница 15-го размера бюста, показала себя на отдыхе

Мила в этот раз в купальнике с большим декольте. Звезда дополнила образ стильными серьгами, а на волосах можно увидеть очки. Девушка улыбалась и рассказывала, что на завтрак в отеле не подают шампанское. Как оказалось, там могут предложить только местный египетский алкоголь. Поэтому Кузнецова пила то, что привезла с собой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.





"Отвечу на самые смешные вопросы. Шампанского на завтрак нету. Есть только отборный египетский алкоголь и алкоголь, который я привезла с собой с дьюти-фри. Ну он лучше", - сказала звезда.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Круто тебе отдохнуть, дорогая и побольше нам фото давай", "Да уж, это просто кайф, фото очень классное", "Хорошего отдыха, мне так нравится фото, просто огонь", "Я очень рад, что ты сейчас в Египте, Мила", "Выглядишь просто потрясающе. Я в восторге", "Приятного отдыха", "Какое чудесное фото, ты просто сногсшибательная".

Напомним, известная украинская модель Мила Кузнецова показала нестандартный подход к своей впечатляющей фигуре.

Так, на фото Мила показала, какое необычное применение можно найти ее выдающемуся бюсту: модель уложила на него несколько роллов и демонстративно ест их палочками. При этом Кузнецова позирует в роскошном бархатном платье с настолько глубоким декольте, что ее бюст буквально вываливается из него.

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