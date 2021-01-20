Известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала приятную новость

На кадрах красотка позирует в наряде с большим декольте. Мила снимала себя так, чтобы показать пышный бюст прямо в камеру и ей это удалось. Кузнецова рассказала, что сделала себе новый морской маникюр. Как оказалось, модель собралась на море, поэтому решила себя порадовать. Но вряд-ли кто-то сильно обращал внимание на ногти звезды, так как от бюста невозможно оторвать взгляд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадры были опубликованы в сторис Инстаграм, но обычно звезду радуют комплиментами:

«Ух, как трясутся бомбы – любуюсь и не могу насмотреться», «Это просто что-то невероятное», «вау, Милка. Ты просто космос», «боже, оторваться не могу!», «Я люблю тебя, Мила», «Кошмар», «Зачем их постоянно вываливать так?».

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Мы писали, что популярная украинская модель Мила Кузнецова восхитила поступком на морозе.

Красотка решилась проверить себя на прочность, окунувшись в ледяную воду при температуре воздуха -15 градусов. Соответствующими кадрами она поделилась в «Сторис» своего Инстаграм.

Девушка смело скинула скинула с себя одежду на морозе, оставшись в одном изумрудно-зеленом купальнике с огромным декольте.

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