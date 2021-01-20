Известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала приятную новость

На кадрах красотка позирует в наряде с большим декольте. Мила снимала себя так, чтобы показать пышный бюст прямо в камеру и ей это удалось. Кузнецова рассказала, что сделала себе новый морской маникюр. Как оказалось, модель собралась на море, поэтому решила себя порадовать. Но вряд-ли кто-то сильно обращал внимание на ногти звезды, так как от бюста невозможно оторвать взгляд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадры были опубликованы в сторис Инстаграм, но обычно звезду радуют комплиментами:

«Ух, как трясутся бомбы – любуюсь и не могу насмотреться», «Это просто что-то невероятное», «вау, Милка. Ты просто космос», «боже, оторваться не могу!», «Я люблю тебя, Мила», «Кошмар», «Зачем их постоянно вываливать так?».

Мы писали, что популярная украинская модель Мила Кузнецова восхитила поступком на морозе.

Красотка решилась проверить себя на прочность, окунувшись в ледяную воду при температуре воздуха -15 градусов. Соответствующими кадрами она поделилась в «Сторис» своего Инстаграм.

Девушка смело скинула скинула с себя одежду на морозе, оставшись в одном изумрудно-зеленом купальнике с огромным декольте.

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