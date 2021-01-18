Популярная украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница бюста 15-го размера, показала, как отправляется моржевать

Как сообщает Politeka.net, красотка решилась проверить себя на прочность, окунувшись в ледяную воду при температуре воздуха -15 градусов. Соответствующим видео она поделилась в своем Инстаграм.

Так, на кадрах можно увидеть, как Мила идет по засыпанной снегом земле в сторону реки в одном купальнике. Полосатый наряд позволил красотке продемонстрировать свои пышные формы во всей их красоте.

«Я моржую», - похвасталась модель.

Затем она окунулась с криками окунулась в воду, а позже показала, как резвится на снегу.

«Итак свое моржевание я начала 17 января в этом крутом 2021 году на улице -15 на душе легкость и позитив. Один совет от Милы у хороших людей с хорошей энергией и которые могут радоваться своей жизни и успехам других людей все будет отлично и ярко, так что мира Вам, здоровья и море улыбок!!», - написала модель.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Это было круто», «Умничка», «Вот это новость, а я вот так и не решилась», «У меня бы, наверное, смелости не хватило искупаться», «Красоту простудишь», «Растопи лед», «Ого! Вот это ты сильная! Я бы конечно тоже не отказалась но не охота», - пишут люди.

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