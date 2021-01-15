Известная модель Мила Кузнецова показала, какой подарок получила от Киндер Джой

На кадрах звезда позировала в куртке. В какой-то момент Мила расстегнула ее и показала пышный бюст, который оказался "на свободе". Кузнецова покрутила им перед камерой, хвастаясь большим размером. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочу обратиться к создателям Киндер Джой. Вот такая *** попалась в яйце. Вы мне скажите, хоть один ребенок обрадуется такой **** в Киндер Сюрпризе? Не один...", - сказал голос за кадром.

Фанаты поставили сотни лайков видео и написали несколько комментариев:

"Еще как обрадуется", "Не только ребенок, большинство обрадуются", "Обрадуется, хоть бы раз такая попалась", "Уже обрадовался", "Конечно обрадуется", "Я обрадуюсь", "Привет", "Я буду счастлив", "Хорошо", "Молочный шоколад", "Конечно, милая, ты хочешь, ты командир", "Очень прекрасно".

Мы писали, что известная украинская модель, обладательница 15-го размера груди, Мила Кузнецова лишила сна своих поклонников.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором показала свое главное богатство во всей красе. Мила сорвала с себя майку, выставив напоказ самый сок. Ее необъятный бюст в черном кожаном лифчике так и норовил оказаться на свободе.

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