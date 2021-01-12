Украинская модель Мила Кузнецова, являющаяся обладательницей 15-го размера бюста, похвасталась формами в топике

Популярная украинка отправилась во Львов, где прошлась по улице в откровенном топе, передает Politeka.net. Красотка еле вместила свои невероятные объемы в топик с большим декольте.

Красотка постоянно хвастается бюстом, который едва вмещается в одежде. В этот раз кокетка даже распахнула шубку, чтобы сверкнуть формами еще раз.

Звезда гуляла по Львову и записала несколько сторис.

"Боже, как люблю я этот город! Красота", - произнесла Мила.

Примечательно, что завершением к образу стал обруч в виде кошачьих ушек.

Блондинка пококетничала на камеру, улыбаясь и двигая головой под музыку.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.

Примечательно, что сейчас на страницу модели подписаны 680 тысяч человек.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова стала известной в 2015 году, когда о ее объеме прелестей в 115 сантиметров узнала вся Украина.

Звезда стала участницей украинского проекта «Модель XL», мечтая реализовать себя в модельной сфере.

""Модель XL" - была хорошая школа для преодоления барьеров, это была возможность почувствовать себя красивой. Иметь нестандартную фигуру и быть при этом моделью - это не каждая сможет", - призналась Мила в одном из интервью.

Позже Кузнецова представляла Украину на конкурсе «Miss Universe Plus Size 2019», который проходил несколько дней и дал возможность продемонстрировать свои таланты.

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