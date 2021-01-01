Известная украинская модель Мила Кузнецова, которая славится своим необъятным бюстом, порадовала поклонников праздничным фото

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала весьма пикантный снимок. Девушка была одета в красный купальник, который сильно сжал ее большой бюст. Она немного расстегнула замочек на области декольте, дав свои «близняшкам» немного свободы. На голове у Милы красовалась новогодняя шапочка Деда Мороза. Выглядела модель очень привлекательно.

«С наступающим Новым годом! Для самых преданных моих поклонников новые фотографии! Желаю много солнечных дней, здоровья и хороших людей рядом! Пусть 2021 год принесет вам только приятные моменты жизни!», - подписала фото Кузнецова.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Я тоже всем желаю много здоровья. Фото супер», «фото просто шикарное», «Вау, какая. С наступающим годом красотка, пусть он будет лучшим», «Я очень хочу увидеть побольше твоих новых фото», «Вау вот это я понимаю горячее новогоднее фото. Просто потрясающе», «Ого, какие «буйки», «Ты как всегда неотразимая», - пишут пользователи сети.

Как известно, в 2020 году Мила Кузнецова была признана моделью с самым большим натуральным бюстом в Украине.

Напомним, что Мила Кузнецова распахнула "душу" и дала насладиться своей красотой: «Фантастические».

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова без всякого стеснения пошалила у бассейна: «Ух, как трясутся…».

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова пустилась в пляс, декольте едва выдержало: «Такое вообще возможно?».