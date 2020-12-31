Українська модель Міла Кузнєцова, яка має 15-й розмір бюста, вразила витівкою біля басейну на відпочинку

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в TikTok.

Так, на опублікованому ролику красуня постає в мокрому купальнику з розрізом, ефектно демонструючи значні форми. При цьому знаменитість, попри глядачів, стрибає в басейн, сміючись і регочучи при цьому.

Уточнимо, що попри те, що кадри не були як-небудь підписані, її шанувальники буквально «вибухнули» компліментами.

"Ух, як трясуться бомби - милуюся і не можу надивитися», «це просто щось неймовірне», «вау, Мілка. Ти просто космос", " боже, відірватися не можу!",- пишуть вони.

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На фото красуня була в червоному вбранні з великим розрізом в зоні декольте. Волосся Міла заправила обручем, а образ доповнила баночкою чорної ікри, яку відкрила і поставила на пишний бюст. Дівчина посміхалася і без збентеження хвалилася 15-м розміром, завдяки чому кадр вийшов дуже спокусливим і гарячим.

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