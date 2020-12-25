Известная модель Мила Кузнецова показала себя в праздничном образе

На фото красотка была в красном наряде с большим разрезом в зоне декольте. Волосы Мила заправила обручем, а образ дополнила баночкой черной икры, которую открыла и поставила на пышный бюст. Девушка улыбалась и без смущения хвасталась 15-м размером, благодаря чему кадр вышел очень соблазнительным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С рождеством! Светлого и позитивного настроения!", - написала Мила.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Что это ? Баночка чёрной икры на булочке ?", "Я тебя тоже поздравляю с этим прекрасным праздником, фото супер", "У тебя очень крутой обруч и тебе идёт красный цвет)", "Замечательная, восхитительная красота", "Какая хорошая подставка. Спасибо. И тебя с праздником красотка", "и тебе хорошего настроения, особенно праздничного, с Рождеством", "Желаю, чтобы Рождество не заканчивалось блеском в магазинах, а чтобы сердца были согреты и наполнены любовью и помогли всем нам стать лучше в наступающем новом году", "Очень удобно!".

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Для велопрогулки на свежем воздухе Мила Кузнецова выбрала обтягивающие черные шорты, сильно обтянувшие бедра, а также разноцветный топ с поясом для подчеркивания талии. Модель не забыла обратить внимание на свое главное достоинство и позаботилась о глубоком декольте.

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