Популярная украинская модель Мила Кузнецова похвасталась 15-м размером бюста, примеряв наряд с декольте

Как рассказывает Politeka, кадром знаменитость поделилась у себя на странице Instagram.

«Любимые мои, с днем святого Николая! Самое главное у нас сегодня здоровья, любовь и взаимопонимание! Желаю всего самого лучшего и маленького чуда!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Кузнецова позирует в облегающем наряде с декольте, из-за чего ее поклонники пришли в «дикий» восторг.

«Фантастическая красота», «невероятный вид», «внеземная», «вот это роскошный вид», «выглядишь просто невероятно», – пишут они.

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На фото Мила позирует в блузке с большим декольте, под которой можно увидеть бюстгальтер. Волосы красотка собрала в хвост, а образ дополнила интересными серьгами. Девушка показалась на фото крупным планом и дала насладиться пышным бюстом, который вот-вот разорвет тоненькую ткань.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как фото было выброшено в сторис Инстаграм.

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