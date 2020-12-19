Популярная украинская модель Мила Кузнецова похвасталась 15-м размером бюста, примеряв наряд с декольте
Как рассказывает Politeka, кадром знаменитость поделилась у себя на странице Instagram.
«Любимые мои, с днем святого Николая! Самое главное у нас сегодня здоровья, любовь и взаимопонимание! Желаю всего самого лучшего и маленького чуда!» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Кузнецова позирует в облегающем наряде с декольте, из-за чего ее поклонники пришли в «дикий» восторг.
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«Фантастическая красота», «невероятный вид», «внеземная», «вот это роскошный вид», «выглядишь просто невероятно», – пишут они.
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На фото Мила позирует в блузке с большим декольте, под которой можно увидеть бюстгальтер. Волосы красотка собрала в хвост, а образ дополнила интересными серьгами. Девушка показалась на фото крупным планом и дала насладиться пышным бюстом, который вот-вот разорвет тоненькую ткань.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как фото было выброшено в сторис Инстаграм.
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