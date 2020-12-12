Украинская модель Мила Кузнецова впечатлила роскошным бюстом 15-го размера, примеряв экстравагантный купальник

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«Сегодня в @svitsketv на @1plus1_ua в 23.15 смотрим сюжет про обладательницу 15 размера груди, то есть меня) а это самая большая в Украине! Если Вам захочеться обсудить, то я ещё и самая скромная девушка», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кузнецова позирует в экстравагантном купальнике, который максимально обнажает ее «крупный калибр». Сама красотка при этом принимает разные позы, демонстрируя главную гордость.

«Ты выглядишь просто невероятно», «пожар», «белиссимо», «безупречный вид», «чертовски круто выглядишь», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, модель Мила Кузнецова показала себя и свои необъятные формы

На фото Мила позирует в наряде с большим декольте. Красотка в руках держала селфи-палку и снимала на телефон. Девушка не постеснялась показать пышный бюст в огромном декольте. Волосы у красотки были собраны в хвост, а на фоне можно увидеть еще и портрет Кузнецовой, где она показывает большую грудь.

Напомним, украинка с 13-м размером приковала взгляды к «бомбочкам», заставив любоваться собой

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста не сдержала эмоций, показав «близняшек» в страстном танце

А еще Politeka сообщала, что украинка с 13-м размером бюста Мила Кузнецова вскружила голову глубоким декольте