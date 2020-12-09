Известная модель Мила Кузнецова показала себя и свои необъятные формы
На фото Мила позирует в наряде с большим декольте. Красотка в руках держала селфи-палку и снимала на телефон. Девушка не постеснялась показать пышный бюст в огромном декольте. Волосы у красотки были собраны в хвост, а на фоне можно увидеть еще и портрет Кузнецовой, где она показывает большую грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Можете меня поздравить, теперь я профессиональный блогер! Давно искала хорошую кольцевую лампу и нашла. С хорошим светом можно снимать видео и обзоры, а самое главное для девушек делать качественные фото", - написала Кузнецова.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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Сообщалось, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, впечатлила фигурой во время соблазнительного танца.
Так, на опубликованном ролике Кузнецова позирует в мокром купальнике, элегантно двигаясь под звуки музыки. Красотка решила показать, чем ее наградила природа – ее поклонники это оценили достаточно высоко.
Напомним, украинка с 13-м размером приковала взгляды к «бомбочкам», заставив любоваться собой
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