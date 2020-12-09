Известная модель Мила Кузнецова показала себя и свои необъятные формы

На фото Мила позирует в наряде с большим декольте. Красотка в руках держала селфи-палку и снимала на телефон. Девушка не постеснялась показать пышный бюст в огромном декольте. Волосы у красотки были собраны в хвост, а на фоне можно увидеть еще и портрет Кузнецовой, где она показывает большую грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Можете меня поздравить, теперь я профессиональный блогер! Давно искала хорошую кольцевую лампу и нашла. С хорошим светом можно снимать видео и обзоры, а самое главное для девушек делать качественные фото", - написала Кузнецова.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Мммм красиво", "Я дочке на днях заказала. Чует мое сердце, сама воспользуюсь! Поздравляю", "Наряд бомба", "Прекрасная женщина", "Ничего себе. Прими мои поздравления с хорошей покупкой".

Сообщалось, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, впечатлила фигурой во время соблазнительного танца.

Так, на опубликованном ролике Кузнецова позирует в мокром купальнике, элегантно двигаясь под звуки музыки. Красотка решила показать, чем ее наградила природа – ее поклонники это оценили достаточно высоко.

Напомним, украинка с 13-м размером приковала взгляды к «бомбочкам», заставив любоваться собой

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