Известная модель Мила Кузнецова показала себя в новом необычном образе
На фото Мила позирует в блузке с большим декольте, под которой можно увидеть бюстгальтер. Волосы красотка собрала в хвост, а образ дополнила интересными серьгами. Девушка показалась на фото крупным планом и дала насладиться пышным бюстом, который вот-вот разорвет тоненькую ткань. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как фото было выброшено в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Вот это душа, идеальный подарок".
Мы писали, что украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница самой большой груди в стране, впечатлила новым ярким образом.
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На снимке Кузнецова предстала в ярко-красном купальнике спортивного кроя. Несмотря на удобный фасон лифа можно заметить, что ткань едва удерживает пышный бюст гордой обладательницы 15-го размера.
Мы писали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, впечатлила жарким танцем с другом.
Так, модель позирует в кофте и юбке, а роскошное декольте едва выдерживает давление внушительных «объемов» знаменитости. Примечательно, что Кузнецова решила принять участие в танце под музыку «Crazy Frog».
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