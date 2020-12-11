Известная модель Мила Кузнецова похвасталась своим невероятного размера бюстом

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку девушки с самой большой натуральной грудью в Украине.

Кузнецова блеснула формами в комбинезоне с глубоким декольте.

Декольте у девушки оказалось таким большим, что было видно даже краешки черного бюстгальтера.

Длинные белокурые волосы девушки собраны в высокий хвост, при этом она держит несколько прядей рукой.

Образ дополнит яркий маникюр и серьги. Кузнецова хищно смотрит в кадр, заставляя сердца мужчин биться быстрее.

"Такая горячая большая грудь", "Ты прекрасна", "Любима моя красавица", "Ты невероятная", "красотка", "Невероятная", "Вот это формы", "Вот это размер", "Очень красиво выглядишь ты", - востограются формами украинки пользователи соцсети.

Ранее украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, впечатлила фигурой во время соблазнительного танца.

Кузнецова восхитила красотой в мокром купальнике. Она элегантно двигалась под звуки музыки. Красотка решила показать, чем ее наградила природа – ее поклонники это оценили достаточно высоко.

Напомним, украинка с 13-м размером приковала взгляды к «бомбочкам», заставив любоваться собой.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста не сдержала эмоций, показав «близняшек» в страстном танце.

А еще Politeka сообщала, что украинка с 13-м размером бюста Мила Кузнецова вскружила голову глубоким декольте.