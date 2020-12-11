Известная модель Мила Кузнецова похвасталась своим невероятного размера бюстом
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку девушки с самой большой натуральной грудью в Украине.
Кузнецова блеснула формами в комбинезоне с глубоким декольте.
Декольте у девушки оказалось таким большим, что было видно даже краешки черного бюстгальтера.
Длинные белокурые волосы девушки собраны в высокий хвост, при этом она держит несколько прядей рукой.
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Образ дополнит яркий маникюр и серьги. Кузнецова хищно смотрит в кадр, заставляя сердца мужчин биться быстрее.
"Такая горячая большая грудь", "Ты прекрасна", "Любима моя красавица", "Ты невероятная", "красотка", "Невероятная", "Вот это формы", "Вот это размер", "Очень красиво выглядишь ты", - востограются формами украинки пользователи соцсети.
Ранее украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, впечатлила фигурой во время соблазнительного танца.
Кузнецова восхитила красотой в мокром купальнике. Она элегантно двигалась под звуки музыки. Красотка решила показать, чем ее наградила природа – ее поклонники это оценили достаточно высоко.
Напомним, украинка с 13-м размером приковала взгляды к «бомбочкам», заставив любоваться собой.
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста не сдержала эмоций, показав «близняшек» в страстном танце.
А еще Politeka сообщала, что украинка с 13-м размером бюста Мила Кузнецова вскружила голову глубоким декольте.