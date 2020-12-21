Популярная украинская модель Мила Кузнецова, у которой 15-й размер бюста, огорошила словами в адрес певицы Русланы

Как рассказывает Politeka, фотографией она поделилась у себя в Instagram.

«Добрая, позитивная украинская сказка " #казкистарогомельника " Сказка где побеждает любовь! Очень рада была встретить нашу легенду Руслану!» - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Кузнецова позирует в платье с глубоким декольте, а рядом с ней стоит улыбчивая певица Руслана.

«Мила, ты очень классно выглядишь», «вы очень классные», «Я вообще обожаю когда в сказках необычные и интересные концовки. А ты выглядишь просто потрясающе ❤️», «Но ты выглядишь как настоящая звезда, а Руслана как твой фанат😊😊», «обалденная фотография 😍 вы тут такая счастливая 😍», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Мила Кузнецова, которая прославилась как обладательница самой большой натуральной груди в Украине, показала соблазнительные танцы

Кузнецова танцует в черных обтягивающих штанах и кофточке с внушительным декольте. Модель пластично двигается под музыку, проводя руками по телу.

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