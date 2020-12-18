Модель Мила Кузнецова, которая прославилась как обладательница самой большой натуральной груди в Украине, показала соблазнительные танцы
Кадрами девушка поделилась на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Кузнецова танцует в черных обтягивающих штанах и кофточке с внушительным декольте. Модель пластично двигается под музыку, проводя руками по телу.
В какой-то момент Кузнецова задействовала в горячем танце стул, при этом музыка сменилась на более медленную. Девушка извиваясь то поднимается, то садится на предмет интерьера.
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Также она наклоняется, показывая свои впечатляющего размера прелести крупным планом. Танец получился уж очень жарким, пожалуй, горячее не бывает.
Ранее Мила Кузнецова показала, как развлекается в бане с другом. Видео со знойной красоткой поделился в ТикТоке Ибазер Сулейманов.
На кадрах можно увидеть, как он и Мила купаются в бассейне. Судя по обстановке, дело происходит в бане. При этом, Мила одета в стильный зеленый купальник с завязками, которые опоясывают ее впечатляющий бюст.
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