Модель Мила Кузнецова, которая прославилась как обладательница самой большой натуральной груди в Украине, показала соблазнительные танцы

Кадрами девушка поделилась на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Кузнецова танцует в черных обтягивающих штанах и кофточке с внушительным декольте. Модель пластично двигается под музыку, проводя руками по телу.

В какой-то момент Кузнецова задействовала в горячем танце стул, при этом музыка сменилась на более медленную. Девушка извиваясь то поднимается, то садится на предмет интерьера.

Также она наклоняется, показывая свои впечатляющего размера прелести крупным планом. Танец получился уж очень жарким, пожалуй, горячее не бывает.

Ранее Мила Кузнецова показала, как развлекается в бане с другом. Видео со знойной красоткой поделился в ТикТоке Ибазер Сулейманов.

На кадрах можно увидеть, как он и Мила купаются в бассейне. Судя по обстановке, дело происходит в бане. При этом, Мила одета в стильный зеленый купальник с завязками, которые опоясывают ее впечатляющий бюст.

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