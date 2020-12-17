Модель Мила Кузнецова, которая прославилась как обладательница самой большой натуральной груди в Украине, показала себя без макияжа
Милыми домашними кадрами девушка поделилась на своих страничках в соцсетях. Об этом пишет Politeka.net.
Мила Кузнецова запечатлена в белом халате с пикантным декольте, в котором видны прелести 15-го раазмера.
При этом на груди модели сидит белая кошка. Похоже, что девушка только вышла из душа. Ее волосы еще мокрые и не уложены, а на лице нет макияжа.
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В таком виде пышногрудая модель выглядит невероятно нежной. Нужно сказать. что и без макияжа Кузнецова просто восхитительная.
Кузнецова улыбается и целует кошку, которая при этом кажется очень довольной. Вероятно, ей по нраву общение с девушкой.
Ранее Мила Кузнецова показала, как развлекается в бане с другом. Видео со знойной красоткой поделился в ТикТоке Ибазер Сулейманов.
На кадрах можно увидеть, как он и Мила купаются в бассейне. Судя по обстановке, дело происходит в бане. При этом, Мила одета в стильный зеленый купальник с завязками, которые опоясывают ее впечатляющий бюст.
Напомним, украинка с 15-м размером бюста порезвилась на природе и заставила любоваться глубиной декольте.
Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером не смогла вместить "пушечки" в космическое декольте: "Милая леди".
Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером обескуражила «крупным калибром» в декольте.