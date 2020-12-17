Модель Мила Кузнецова, которая прославилась как обладательница самой большой натуральной груди в Украине, показала себя без макияжа

Милыми домашними кадрами девушка поделилась на своих страничках в соцсетях. Об этом пишет Politeka.net.

Мила Кузнецова запечатлена в белом халате с пикантным декольте, в котором видны прелести 15-го раазмера.

При этом на груди модели сидит белая кошка. Похоже, что девушка только вышла из душа. Ее волосы еще мокрые и не уложены, а на лице нет макияжа.

В таком виде пышногрудая модель выглядит невероятно нежной. Нужно сказать. что и без макияжа Кузнецова просто восхитительная.

Кузнецова улыбается и целует кошку, которая при этом кажется очень довольной. Вероятно, ей по нраву общение с девушкой.

Ранее Мила Кузнецова показала, как развлекается в бане с другом. Видео со знойной красоткой поделился в ТикТоке Ибазер Сулейманов.

На кадрах можно увидеть, как он и Мила купаются в бассейне. Судя по обстановке, дело происходит в бане. При этом, Мила одета в стильный зеленый купальник с завязками, которые опоясывают ее впечатляющий бюст.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста порезвилась на природе и заставила любоваться глубиной декольте.

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером не смогла вместить "пушечки" в космическое декольте: "Милая леди".

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером обескуражила «крупным калибром» в декольте.