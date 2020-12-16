Известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала о премьере

На фото красотка позирует в платье в горошек с огромным декольте. Волосы Мила оставила распущенными, а рукой взялась за пояс на талии. В другой руке модель держала игрушку, хвастаясь ею перед фанатами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня, для всех фанатов которые ждали еще с весны, премьера Чудо-Женщина 1984. Мне повезло и я посмотрела его ещё вчера на до премьерном показе. Фильм того стоил чтобы его все ждали! Не буду спойлерить но фильм очень интересный и стоящий!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красиво выглядящая милая леди круто", "Круто, я с нетерпением буду ждать розыгрыша", "Это очень крутая новость. Я испытаю свою удачу", "Ты выглядишь просто замечательно, жду розыгрыш", "Красивая, милая, общительная, с умопомрачительным телом", "Твоя грудь, которая мне подходит, сжигает меня", "Ты чудо-женщина, великолепная Мила".

Сообщалось, что украинская модель Мила Кузнецова, которая может похвастаться самой большой натуральной грудью в стране, удивила спортивным образом.

Девушка запечатлена рядом со спортивным велосипедом на фоне речки. Судя по буйной растительности, кадр был сделан еще летом, но только теперь она смогла показать его поклонникам.

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