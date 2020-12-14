Украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница самой большой груди в стране, впечатлила новым ярким образом

Красотка опубликовала жаркое фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Кузнецова предстала в ярко-красном купальнике спортивного кроя. Несмотря на удобный фасон лифа можно заметить, что ткань едва удерживает пышный бюст гордой обладательницы 15-го размера.

Сверху Мила накинула пляжную кофту в тон купальнику. На фото модель слегка наклонила голову, демонстрируя шею и ключицы, и замерла в томной позе. Красотка явно довольна своим образом и не стесняется позировать перед камерой.

Ее образ не смог оставить поклонников равнодушными.

«Идеально красивая», «Восхитительная в красном», «Красивое фото», «Шикарная дама!», «Ты очень классно выглядишь, мне нравится!», «Тебе очень идет красный цвет, ты просто идеальна», «Не перестаю тобой восхищаться, ты настоящая красоточка», «Вау какая ты красивая просто нету слов», «Ты выглядишь шикарно. Как же тебе идёт красный цвет, милашка», «Просто потрясающе выглядишь, впрочем как всегда», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Мила примерила экстравагантный купальник.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кузнецова позирует в экстравагантном купальнике, который максимально обнажает ее «крупный калибр». Сама красотка при этом принимает разные позы, демонстрируя главную гордость.

Напомним, украинка с 15-м размером обескуражила «крупным калибром» в декольте: «Если захочется обсудить…».

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