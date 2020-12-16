Модель Мила Кузнецова, которая прославилась как обладательница самой большой натуральной груди в Украине, показала, как развлекается в бане с другом

Видео со знойной красоткой поделился в ТикТоке Ибазер Сулейманов. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как он и Мила купаются в бассейне. Судя по обстановке, дело происходит в бане. При этом, Мила одета в стильный зеленый купальник с завязками, которые опоясывают ее впечатляющий бюст 15-го размера.

Модель на видео лихо запрыгивает в воду и начинает поливать себя сверху, а затем брызгает в камеру.

Судя по всему, друзья весело проводят время и не скучают вдвоем.

В сети тут же принялись комментировать видео.

«брось сынульке погремушку», «Какие вы классные», «Ого как красиво», «Ребята, вы классные!», «Ух ты вот это вкусняха», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Мила показала фото, на котором позирует рядом со спортивным велосипедом на фоне речки.

Для велопрогулки на свежем воздухе Мила Кузнецова выбрала обтягивающие черные шорты, сильно обтянувшие бедра, а также разноцветный топ с поясом для подчеркивания талии.

Модель не забыла обратить внимание на свое главное достоинство и выбрала наряд с глубоким декольте. На снимке она демонстративно разговаривает по телефону, поглаживая слегка согнутую ногу.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста порезвилась на природе и заставила любоваться глубиной декольте.

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером не смогла вместить "пушечки" в космическое декольте: "Милая леди".

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером обескуражила «крупным калибром» в декольте.